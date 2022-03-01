Блинкен пообещал больше санкций и оружия

Энтони Блинкен заверил в незыблемой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.

Премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба переговорил с государственным секретарем Энтони Блинкеном. При этом США пообещали увеличить поставки оружия в Украину. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил на своей странице в Тwitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В нашем разговоре госсекретарь Энтони Блинкен заверил в незыблемой поддержке Украины со стороны США. Я подчеркнул: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, нужно больше санкций и оружия.

Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги",- пишет он.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит против РФ четвертый пакет санкций. В новом санкционном пакете, в частности, планируют выдворение российских дипломатов и ограничения против окружения президента РФ Владимира Путина.