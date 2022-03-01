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Walt Disney останавливает показ фильмов в России

В компании заявили, что направят свои силы на организацию помощи для беженцев из Украины.
Walt Disney останавливает показ фильмов в России

Одна из самых больших корпораций индустрии развлечений в мире - американская компания The Walt Disney Company - в знак поддержки Украины идет с российского рынка. Об этом в понедельник, 28 февраля говорится в сообщении компании. 

"Компания Disney приостановит релиз и прокат всех своих фильмов в российских кинотеатрах", - заявили представители компании. 

Там пообещали в дальнейшем принимать решение о возобновлении проката в зависимости от ситуации. В Disney также заявили, что с учетом масштабов мигрантского кризиса, разразившегося из-за военных действий, компания работает с НПО над оказанием помощи беженцам.

Болгарский министр обороны Стефан Янев лишился должности. Он никак не мог назвать войну в  Украине войной. 

 

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