Российских военных кормят "тухлятиной"

Коробки с надписью "Военторг. Индивидуальный рацион питания" показал на видео украинский военный.

Российских военных отправили воевать против Украины, снабдив их сухпайками, срок которых истек еще в 2015 году. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказал украинский военный и показал то, что едят захватчики на видео.

Он отметил, что срок годности продутов, упакованных в коробки Военторга, истек еще в 2015 году. Он же подчеркнул, что "у нас таким даже котов не кормят".

В частности, в такие коробки упакована тушенка, кофе, экстракт вишни, фарш колбасный.

Украинский военный обратился к матерям российских солдатов и призвал забрать их домой.

"Матери российских солдатов, заберите их домой, пока мы их тут не побили. А так еще и обос*анные будут", - сказал он.

Ранее в Сумской области двое железнодорожников голыми руками захватили вражеский БТР, а также двух российских военных.

Напомним, в Службе безопасности Украины призвали граждан помогать украинским киберам взламывать вражеские ресурсы.