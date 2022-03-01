Япония ввела персональные санкции против Путина и Лаврова

Япония ввела санкции против 49 российских компаний, организаций и институтов из-за войны в Украине.

Япония ввела персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Также введены ограничения в отношении компаний оборонной промышленности и силовых структур. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает Kyodo News.

Как отмечает издание, японское правительство решило заморозить активы шести человек, включая Путина, в качестве дополнительных санкций против России за вторжение в Украину. В список также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и бывший премьер-министр, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения против 49 российских компаний и организаций.

Под санкции в числе прочего попали организации авиастроительной и судостроительной отраслей, включая Адмиралтейские верфи, корпорацию Иркут, Сухой, Казанский вертолетный завод, ОАК, ОСК, корпорацию МиГ, Туполев.

Помимо этого, санкции Японии затронули оборонный и силовой сектор - в списке указано Минобороны, включая все подразделения в составе Вооруженных сил России, ФСБ, СВР, Рособоронэкспорт, Оборонпром, экспертно-криминалистический центр МВД в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит против РФ четвертый пакет санкций. В новом санкционном пакете, в частности, планируют выдворение российских дипломатов и ограничения против окружения президента РФ Владимира Путина.