Шмыгаль просит разрешить грузинским добровольцам вылететь в Украину

Украинский премьер разместил два поста в Twitter на эту тему, в которых призвал оказать помощь Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Иракли Гарибашвили разрешить вылет в Украину добровольцам из Грузии. С этой просьбой глава украинского правительства в понедельник, 28 февраля, обратился в Twitter.

"Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы влететь на помощь Украине. Надеюсь Иракли Гарибашвили проявить мужество и позволит вылет. Это ждет Украина! Это ждет Европа!",- написал Шмыгаль.

Позже глава Кабмина разместил второй пост: "Свободолюбивый грузинский народ, помоги своему премьер-министру принять верное решение!",- написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вводит временный безвиз для иностранцев, которые в добровольном порядке желают оборонять Украину от российской армии.