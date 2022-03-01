Mastercard отключила несколько российских банков от платежной системы

Mastercard работает с партнерами над отправкой на территорию Украину гуманитарной помощи.

Международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе для нескольких российских банков. Об этом в понедельник, 28 февраля, говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.

"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", - заявил он.

Он уточнил, что блокировка происходит в рамках введения санкций против России из-за ее военного вторжения в Украину.

При этом не уточняется, каким именно финансовым учреждениям достут закрыт.

Отмечается, что Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению требований санкционных распоряжений.

Мибах также заявил, что война в Украине стала опустошительной для граждан страны.

"Наши мысли с теми, кого это затронуло", - добавил он.



Помимо этого, Mastercard работает с партнерами над отправкой в Украину гуманитарной помощи.

Напомним, Япония ввела персональные санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников.