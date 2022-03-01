Почта
 

США объяснили отказ о закрытии неба над Украиной

При введении бесполетной зоны над Украиной Вашингтоном есть риск втягивания США в прямой конфликт с обладающей ядерным оружием Россией.
США объяснили отказ о закрытии неба над Украиной

В Белом доме введение бесполетной зоны в воздушном пространстве Украины назвали "не наилучшей идеей". По сути будет означать, что американские военные будут сбивать российские самолеты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Daily Mail.

"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", - сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал ввести бесполетную зону над Украиной.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK