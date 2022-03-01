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Российский аэропорт попал под обстрел – соцсети

В Сети публикуют видео самолета на аэродроме Таганрога, который загорелся якобы от ракетного удара.
Российский аэропорт попал под обстрел – соцсети
На скриншоте загоревшийся самолет на российском аэропорту / скриншот видео

Аэропорт в российском городе Таганрог потерпел ракетный удар. В результате был поврежден самолет. Об этом активно сообщают очевидцы в социальных сетях.

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В Сети активно распространяются ролики, на которых видно, как на аэродроме горит летательный объект. Тем временем голос за кадром сообщает об упавших ракетах.

Таганрог, Мариупольское шоссе. Только что раз…ли военный аэропорт. …ло прям хорошо, - отмечает мужчина за кадром

Ранее мы сообщали о том, что пленные воины РФ призвали остановить войну. Также в ВСУ показали переписку одного з погибших солдат.

В период с 24 марта в боях погибли 5 710 российских военных

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