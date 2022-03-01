Лукашенко утверждает, что его военные не воюют в Украине

За два-три дня Беларусь мобилизирует "по-полному военному времени все подразделения, которые нужно мобилизовать", утверждает Лукашенко.

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко на фоне карты Украины оправдался, якобы Беларусь не выступает стороной конфликта в войне России против Украины. Об этом сообщает подконтрольный Лукашенко Telegram-канал Пул первого во вторник, 1 марта.

"Россияне проводят операцию, но еще хирургически… Мы прикрываем свои границы в этом направлении, но не личным составом РФ, а вертолетами и несколькими самолетами. Они будут там, пока я не скажу президенту РФ, что они мне не нужны. Пока я не выставлю там еще 5 тактических групп. Не надо кричать, что мы из Витебска или откуда-то будем заходить в Украину. Это не наша задача. Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог… Я не вывел ни одну часть Вооруженных Сил из мест постоянной дислокации. Они готовы. Все готово. И если необходима мобилизация, мы вывернем все списки. За 2-3 суток мы мобилизуем по-полному военному времени все подразделения, которые нужно мобилизовать", - утверждает Лукашенко.

В то же время Лукашенко заявил, якобы информация о тысячах раненых россиян ложна - говорит, что за эти дни они пролечили 160-170 российских солдат.

В соцсетях прежде публиковали снимки мобильных крематориев. Также звучала информация о том, что будут лечить в Беларуси только тех, кто имеет несерьезные ранения или принадлежит к высшим военным чинам РФ. На фоне карты Украины Лукашенко заверил, якобы участие РБ в войне России против Украины заключается только в том, что они лечат россиян в Гомеле и Мозыре.

Лукашенко признался, что пугал Зеленского тем, что у России "лопнет терпение" и она начнет "палить" без разбора.

Кроме того, Лукашенко заявил, что хочет прикрыть Путину тыл, потому закрыл границу со стороны Польши и Литвы. Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, якобы боится террористов со стороны Литвы и Польши, что они ворвутся и устроят в Беларуси теракты. Он заявил, что они расставили вдоль границы системы противовоздушной обороны. В частности, С-300, Панцирь-1С.

Наконец, Лукашенко заявил, якобы ему не хватает военной техники: "Личного состава нам хватит, нам не хватает техники. Я попросил у Путина, чтобы нам кроме С-400, которые там находятся, в Гомельской области, поставили С-400, которые будут находиться к западу от Минска".

Ранее в ГУР сообщили, что Россия готовит провокацию для оправдания ввода войск Беларуси. Сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 штук, утверждает разведка.

В то же время добровольцы из Беларуси будут сражаться за Украину. При терробороне Азова создана белорусская рота. Это первое подразделение из иностранных добровольцев.