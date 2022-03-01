Франция выделила Украине еще 100 млн евро

Франция уже отправила в Украину через Польшу 33 тонны экстренной помощи, включая палатки, одеяла и спальные мешки. Согласно заявлению, они были доставлены украинским властям в понедельник.

Франция выделила еще 100 млн евро финансовой и гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

"Столкнувшись с гуманитарной ситуацией в Украине, вызванной вторжением России в страну, и в ответ на запрос украинских властей, Франция решила мобилизовать финансовый пакет в размере 100 млн евро для оказания помощи населению, пострадавшему от конфликта", - говорится в заявлении МИД Франции.

Сообщается, что помимо финансовой поддержки НПО и организаций, помощь принимает форму "чрезвычайной гуманитарной".

Сегодня, 1 марта, в Украину отправлено еще восемь тонн гуманитарной помощи. Также рассматриваются другие операции по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Кроме того, Франция уже отправила в Украину через Польшу 33 тонны экстренной помощи, включая палатки, одеяла и спальные мешки. Согласно заявлению, они были доставлены украинским властям в понедельник.

Ранее сообщалось, что Красный Крест готовит многомиллионную помощь Украине.