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Зеленский и Байден обсудили санкции против РФ

Лидеры обсудили антироссийские санкции и оборонную помощь Украине, чтобы остановить агрессора как можно быстрее.
Зеленский и Байден обсудили санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили американское лидерство по санкциям против РФ и оборонной помощи Украине. Об этом Зеленский написал в Twitter во вторник, 1 марта.

"Только что разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!", - сказано в сообщении.

 

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