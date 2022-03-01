Британия выделит Украине 300 млн долларов

Также, по словам премьер-министра, Британия готовится принять 200 тысяч беженцев из Украины.

Великобритания выделит Украине около 300 млн долларов на экстренную и гуманитарную помощь. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Об этом сообщает Reuters.

Также, по его словам, Британия готовится принять 200 тысяч беженцев из Украины.

"Мы облегчим украинцам, уже живущим в Великобритании, возможность привозить своих родственников в нашу страну. Хотя цифры трудно подсчитать, их может быть более 200 тысяч", - сказал Джонсон во время визита в Варшаву.

В то же время, комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ЕС должен подготовиться к еще "миллионам" беженцев, спасающихся от российского вторжения в Украину после того, как в блок вошли более 400 тысяч человек".

По ее словам, в четверг, 3 марта, Европейский совет должен активировать директиву о временной защите, обеспечивающую защиту бегущим.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что готовятся к приему порядка семи миллонов беженцев из Украины.