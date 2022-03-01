Путин использует варварскую тактику - Джонсон о войне в Украине

Джонсон также сообщил, что Великобритания выделила 220 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Украине.

Президент России «фатально недооценил» готовность украинского народа к борьбе и решимость Запада. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Польшу, пишет ВВС.

По его словам, Владимир Путин использует "варварскую и неизбирательную тактику по отношению к гражданскому населению Украины".

Джонсон также сообщил, что Великобритания выделила 220 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Украине.

Премьер Британии отметил, что "все более уверен" в провале российского вторжения, добавив, что президент Путин "должен потерпеть неудачу" в своих действиях в Украине, а европейские независимые государства должны внести свой вклад в разрушения планов Путина, например, посредством введения санкций и ослабления российской экономики.

Отмечается, что позже Джонсон встретится с эстонскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они намерены обсудить ответ на разворачивающийся гуманитарный кризис на границе с Украиной, а также европейскую безопасность.

Он намерен поговорить с британскими военнослужащими, которые несут свою военную службу в Эстонии. На данный момент около 1000 военнослужащих Британии находятся в режиме ожидания. В случае дестабилизации обстановки они смогут обеспечить гуманитарную помощь в Европе.

Ранее сообщалось, что Британия закрывает свои порты для России.