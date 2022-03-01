Канада закрывает свои порты для российских судов

Канада продолжит принимать меры в ответ на вопиющее пренебрежение Россией международным правом.

Власти Канады объявили о планах запретить российским судам заходить в канадские порты и внутренние воды. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадского правительства во вторник, 1 марта.

Отмечается, что министр транспорта Омар Альхабара, министр иностранных дел Мелани Жоли, а также министр рыболовства, океанов и береговой охраны Канады Джойс Мюррей объявили о намерении властей Канады запретить судам, в том числе и рыболовецким, принадлежащим России или зарегистрированным в России, заходить в канадские порты и внутренние воды.

"Россия должна понести ответственность за свою агрессию в Украине. Канада продолжит делать все необходимое для реагирования. Сегодня мы предпринимаем шаги, чтобы закрыть канадские порты и внутренние воды для судов, принадлежащих или зарегистрированных в России. Правительство Канады осуждает вторжение России в Украину, и мы будем продолжать принимать меры, чтобы поддержать Украину, - заявил Альхабра.

Подчеркивается, что Канада продолжит принимать меры в ответ на вопиющее пренебрежение Россией международным правом.

"Канада поддерживает Украину и ее смелый и стойкий народ", - заявила Жоли.

Также в заявлении подчеркивается, что, решение вступит в силу позднее на этой неделе.

Напомним, российские военные корабли совершили "пиратский захват" двух гражданских судов Украины – танкера Афина и сухогруза Принцесса Николь.