В РФ из-за правды о войне ограничили доступ к сайтам Эхо Москвы и Дождь

Генпрокуратура уже направила Российской телевизионной и радиовещательной сети и Газпром-медиа представление об устранении нарушений.

Генпрокуратура России потребовала заблокировать телеканал Дождь и радиостанцию Эхо Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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Доступ к сайтам ограничен за публикацию якобы "ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР". Также в Генпрокуратуре считают, что на сайтах данных СМИ якобы размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности и насилию. Кроме того, речь идет о якобы ложной информации "в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Между тем, по словам главного редактора Эхо Москвы Алексея Венедиктова, радиостанция не получала уведомлений о претензиях Генпрокуратуры. Также он уверен, что редакция не допускала нарушений закона. Напомним, неизвестные хакеры 26 февраля взломали сайт Кремля - администрации руководства России.