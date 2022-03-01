Оператор СП-2 официально банкрот

В швейцарском кантоне оператор газопровода является не единственной компанией с российским капиталом, которая может пойти по такому пути.

Оператор российского газопровода Северный поток-2 был вынужден объявить себя банкротом после санкций Запада. Об этом сообщила директор экономики кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут в интервью швейцарскому SRF во вторник, 1 марта.

Как подчеркнула Тальманн-Гут, оператор газопровода между Россией и Германией сильно пострадал от санкций стран Запада и должен был уволить более сотни сотрудников. Сегодня же компания объявила о банкротстве.

Также Тальманн-Гут добавила, что в кантоне это не единственная компания с российским капиталом, которая может пойти по такому пути.

Напомним, что ранее Нью-Йоркская биржа и Nasdaq остановили торги акциям компаний из РФ. Перестали вестись торги акциями Яндекс, Озон, МТС и других компаний. Регулирующие органы бирж пока изучают введенные против них санкции.

Также сообщалось, что Visa и Mastercard заблокировали доступ нескольким банкам РФ. Платежные системы начали исполнять требования санкций, введенных против России за вторжение в Украину.