Семь российских банков отключат от SWIFT - СМИ

Власти ряда европейских государств призывают Евросоюз отключить от этой системы больше банков страны-агрессора.

Постоянные представители стран-членов Евросоюза во вторник, 1 марта, одобрили список из семи российских банков, которые отключат от всемирной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой информированные источники.

"Постпреды Европейского союза согласились исключить семь российских банков из финансовой системы SWIFT", - говорится в материале.

Как указано, под ограничения попали ВТБ, ВЭБ. РФ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россия и Открытие, Новикомбанк.

По данным агентства, ряд европейских государств, включая Польшу, выступили за то, чтобы отключить от SWIFT как можно больше других банков страны-агрессора.

Напомним, вчера, когда начали действовать экономические санкции ЕС, введенные в отношении России за вторжение в Украину, финансовый рынок РФ обрушился. Сегодня российский рубль продолжил падение.