Без одежды и машин. Какие компании уходят из РФ

Компании Apple и Nike перестали продавать товары в своих официальных онлайн-магазинах в России.

Война, развязанная Россией против Украины, бьет по каждому россиянину. Вслед за жесткими санкциями и фактической изоляцией РФ страну покидают крупнейшие международные компании. Каким будет новый железный занавес?

Автомобили

BMW прекращает поставки своих автомобилей в Россию Также производитель приостанавливает работу завода в Калининграде.

До этого о прекращении поставок сообщали Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar, Land Rover, Harley-Davidson.

Одежда

Adidas разорвал контракт со сборной России по футболу. Бренд спортивной одежды планирует полностью уйти с российского рынка.

Официальный онлайн-магазин Nike прекратил продажу своих товаров в Россию. “В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России”, — говорится в сообщении.

Техника

Компания Apple перестала продавать технику в своем официальном онлайн-магазине в РФ. На всех товарах в графе Доставка теперь указано в настоящее время недоступно. Добавить товары в корзину нельзя.

Кино

Американский стриминговый сервис Netflix отказался транслировать российские федеральные каналы. По обязательствам в России с 1 марта Netflix должен транслировать 20 российских пропагандистских телеканалов, в частности НТВ, Первый канал, канал РПЦ Спас и т.д. Однако в Netflix заявили, что "учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис".

Самые известные кинокомпании мира — Disney, Warner Bros, Sony Pictures — приняли решение уходить с российского рынка. Уже отменена премьера Морбиуса от Marvel и Бэтмена от Warner Bros

Логистика

Международные морские перевозчики один за другим приостанавливают сотрудничество с Россией. Контейнерные перевозки – основной вид глобальной логистики для доставки любых товаров – официально остановили Maersk, Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd и MSC. Другие перевозчики просто отменяют заказы. В частности, в Россию уже перестало поступать оборудование для добычи нефти и газа.

"Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций, новые заказы Maersk в океане и по суше в Россию и из России будут временно приостановлены", – заявили в Maersk. Эта компания – один из крупнейших контейнерных перевозчиков в мире. В России она управляет маршрутами в Санкт-Петербург и Калининград (Балтийское море), Новороссийск (Черное море), Владивосток и Восточный (восточное побережье Украины).