Война в Украине: назначена дата суда в Гааге

На следующей недели состоятся первые публичные слушания по делу об обвинениях в геноциде - Украина против России.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Международный суд ООН проведет первые слушания по иску Украины против России, которая совершает геноцид украинского народа, 7 и 8 марта. Об этом во вторник, 1 марта, сообщила пресс-служба суда. "Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против России) в понедельник 7 и во вторник 8 марта 2022 года во Дворце мира в Гааге" , - говорится в сообщении. Как указано, слушания будут посвящены поданному Украиной запросу о введении временных мер. При этом в связи с пандемией коронавируса COVID-19 заседания пройдут в гибридном формате, представители сторон по делу будут участвовать лично или через видеосвязь. Напомним, 27 февраля Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН с требованием привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.