Почта
 

В Москве на акции протеста против войны в Украине задержали детей

Девочек и мальчиков посадили в автозак и привезли в управление полиции. Их отпустили, когда пришел адвокат.
В Москве на акции протеста против войны в Украине задержали детей

В российской столице Москве во вторник, 1 марта, пятерых детей и их мам задержали, когда они принесли цветы к посольству Украины. Об этом информирует исследовательница Александра Архипова в Facebook.

По ее данным, пятеро детей в возрасте от семи до одиннадцати лет вместе с мамами пришли положить цветы к посольству Украины. В руках они держали плакаты с надписями "Нет войне".

"Их задержала полиция и отправила в автозак. Сейчас дети с их родителями находятся в ОВД Пресненский, их оставляют на ночь. У родителей отобрали телефоны, связи больше нет, на родителей орут, угрожают лишить родительских прав", - уточнила Архипова.

Вскоре она добавила, что детей из ОВД отпустили, когда туда пришел адвокат.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK