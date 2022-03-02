В Москве на акции протеста против войны в Украине задержали детей

Девочек и мальчиков посадили в автозак и привезли в управление полиции. Их отпустили, когда пришел адвокат.

В российской столице Москве во вторник, 1 марта, пятерых детей и их мам задержали, когда они принесли цветы к посольству Украины. Об этом информирует исследовательница Александра Архипова в Facebook.

По ее данным, пятеро детей в возрасте от семи до одиннадцати лет вместе с мамами пришли положить цветы к посольству Украины. В руках они держали плакаты с надписями "Нет войне".

"Их задержала полиция и отправила в автозак. Сейчас дети с их родителями находятся в ОВД Пресненский, их оставляют на ночь. У родителей отобрали телефоны, связи больше нет, на родителей орут, угрожают лишить родительских прав", - уточнила Архипова.

Вскоре она добавила, что детей из ОВД отпустили, когда туда пришел адвокат.