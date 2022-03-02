Марина Абрамович сравнила обстрел Бабьего Яра с убийством евреев нацистами

Художница призывает мировое сообщество объединиться, чтобы помочь Украине и ее президенту.

Сербская художница Марина Абрамович, узнав про обстрел Бабьего Яра в Киеве, призвала мир объединиться, чтобы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Об этом в ночь на среду, 2 марта, сообщили в Офисе президента со ссылкой на письмо активистки.

Так, Абрамович напомнила, что 80 лет назад нацистские войска под руководством Гитлера убивали невинных людей в Бабьем Яру в Киеве, а сегодня российские войска под руководством Путина бомбили и убивали невинных людей в Бабьем Яру.

"Войны разные, но результат тот же. Так же, как мы объединились, чтобы победить безумный нацистский режим, мир должен объединиться, чтобы помочь Владимиру Зеленскому и смелым мужчинам и женщинам Украины", - говорится в послании.

Абрамович подчеркнула, что война в Украине касается всех.

Напомним, накануне при обстреле телебашни в Киеве, которая находится недалеко от Бабьего Яра, погибли пять человек, еще пять ранены.

Как известно, в вопросе войны, которую развязала Россия на территории Украины, власти Сербии решили сохранять нейтралитет.

Марина Абрамович - "бабушка перфоманса", одна из самых влиятельных людей в современном искусстве. Родилась в Югославии в 1946 году. В конце 1960-х она начала эксперименты со звуком и пространством, создавая работы, состоящие только из шума проигрываемой в магнитофоне чистой аудиокассеты или из стука метронома в пустой комнате. С середины 1970-х начала заниматься перформансами, объявив собственное тело главным объектом и средством художественного выражения в своих произведениях.

В 2017 году посещала Киев.