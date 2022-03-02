Apple и Nike уходят с российского рынка
Компании Apple и Nike прекращают работу в России из-за ее вторжения в Украину. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.
Как сообщает News Sky, руководство Apple в ответ на российскую агрессию против Украины приняло решение приостановить продажу своей продукции в России. Также отмечается, что поставки в эту страну были прекращены на прошлой неделе.
Кроме того, в Apple Pay за пределами России больше недоступны приложения российских пропагандистских новостных агентств RT и Sputnik News.
Аналогичное решение принял и американский бренд спортивной одежды и обуви Nike. Об этом он известил на своем сайте.
"Сейчас компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям из России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте Nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин Nike", - говорится в сообщении, которое получают россияне.
Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard начали отключать российские финансовые организации от обслуживания, чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных против России из-за войны в Украине.