Apple и Nike уходят с российского рынка

Компании в ответ на российскую агрессию против Украины приняли решение приостановить продажу своей продукции в России.

Компании Apple и Nike прекращают работу в России из-за ее вторжения в Украину. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

Как сообщает News Sky, руководство Apple в ответ на российскую агрессию против Украины приняло решение приостановить продажу своей продукции в России. Также отмечается, что поставки в эту страну были прекращены на прошлой неделе.

Кроме того, в Apple Pay за пределами России больше недоступны приложения российских пропагандистских новостных агентств RT и Sputnik News.

Аналогичное решение принял и американский бренд спортивной одежды и обуви Nike. Об этом он известил на своем сайте.

"Сейчас компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям из России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте Nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин Nike", - говорится в сообщении, которое получают россияне.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard начали отключать российские финансовые организации от обслуживания, чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных против России из-за войны в Украине.