Всемирный банк и МВФ выделяют Украине $3 млрд

Предоставление 350 млн долларов будет представлено на утверждение правления организаций уже на этой неделе.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов. Об этом говорится в совместном заявлении двух структур, обнародованном во вторник, 1 марта.

"Мы готовим пакет поддержки в размере 3 млрд долларов в ближайшие месяцы начиная с операции по поддержке бюджета с быстрым предоставлением средств на сумму не менее 350 млн долларов, которая будет представлена на утверждение правления на этой неделе", - говорится в сообщении.

Как указано, следующим шагом будет оказание Украине поддержки в сфере здравоохранения и образования на сумму 200 млн долларов с быстрым предоставлением средств.

"Всемирный банк и МВФ также работают вместе над оценкой экономических и финансовых последствий конфликта и беженцев для других стран региона и мира", - говорится в документе.

Как сообщалось, МВФ предварительно готов предоставить Киеву около 1,4 млрд долларов по инструменту быстрого финансирования Rapid Financing Instrument.