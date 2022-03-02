Байден объявил войну российским олигархам

Американский лидер также заявил, что США закрывают небо для российской авиации, как это сделали их партнеры.

Президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием О положении страны перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса в ночь на среду, 2 марта, заявил, что Минюст США создает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Речь главы государства транслировал ряд американских каналов.

"Шесть дней назад Путин решил потрясти сами основы свободного мира. Он решил, что он сможет согнуть нас, подчинить, но он ошибся. Он столкнулся с той стеной, которой даже не мог себе представить. Он столкнулся с украинским народом.

Президент Зеленский, украинцы - вы вдохновляете весь мир. Граждане, своими телами перекрывающие движения танков. Украинские студенты, учителя - все превратились в солдат. И в этой борьбе Зеленский, выступая перед Европейским парламентом, сказал: "Свет победит тьму", - начал свою речь американский президент.

Далее он сказал, что нападение на Украину было ничем не обоснованным.

"Путин думал, что поссорит нас с Европой, но он ошибся. Мы вместе, мы сильны, мы готовим коалицию со свободолюбивыми странами Европы, чтобы лицом к лицу встретиться с Путиным. Мы боролись с российской ложью, используя только правду. И теперь свободный мир призовет Путина к ответу. Путин изолирован от мира как никогда ранее в истории. Вместе с нашими союзниками мы прибегаем к мощным экономическим санкциям", - сказал Байден.

Глава Белого дома заявил Путину и российским олигархам, которые украли миллиарды долларов в результате правления этого режима, что США ставят на этом точку.

"Мы отрезаем доступ России к технологиям, что лишит их экономику силы и ослабит армию. Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами", - сказал он.

При этом он отметил, что из-за санкций, введенных Западом против РФ, российский фондовый рынок потерял 40% капитализации, и заверил, что американские санкции в отношении России будут оказывать эффект только на российскую экономику, а власти США будут делать все, чтобы защитить американцев от возможного влияния рестрикций.

Наконец, Байден объявил, что Соединенные Штаты присоединяются к своим партнерам и закрывают небо для российских самолетов.

Напомним, накануне министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз устроит масштабную экономическую войну против России.