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Британские власти получили право задерживать суда РФ

Большая часть финансовой системы России подпадает под санкции Великобритании, отметили в Лондоне.
Британские власти получили право задерживать суда РФ

В Великобритании вступили в силу новые санкции против России за ее вторжение в Украину. Власти ввели, в частности, запрет для российских судов заходить в порты страны и дополнительные экономические меры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Великобритании.

"Запрет (заходить в порты Британии - ред.) распространяется на любые суда, которыми владеют или управляют лица, связанные с Россией. Власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов", - говорится в сообщении.

Кроме того, новые меры предусматривают ограничения физическим и юридическим лицам на проведение финансовых операций с Центральным банком России и санкции в отношении государственного суверенного фонда (Российский фонд прямых инвестиций, РФПИ) России и его исполнительного директора Кирилла Дмитриева.

Как подчеркнули в ведомстве, принятые сегодня дополнительные экономические меры означают, что большая часть финансовой системы России подпадает под британские санкции.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин использует "варварскую и неизбирательную тактику по отношению к гражданскому населению Украины"

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