Парламент Канады инициирует отмену виз для украинских беженцев

Большинство членов парламентского комитета поддержали эту инициативу, однако решение останется за правительством.

В Канаде постоянный комитет парламента по вопросам иммиграции поддержал предложение об отмене виз для беженцев из Украины. Об этом в среду, 2 марта, сообщает Укринформ.

Отмечается, что большинство членов комитета поддержали проект постановления, хотя депутаты от Либеральной партии проголосовали против.

После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться в исполнительную ветвь власти с запросом на рассмотрение того или иного вопроса.

Ранее сообщалось, что США, Канада и Британия объявили о санкциях против Путина.