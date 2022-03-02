Для беженцев из Украины Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов

Будут предоставлены бесплатные места на ближнемагистральных рейсах, отправляющихся из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air предоставляет бесплатно 100 тысяч билетов для граждан Украины, спасающихся от боевых действий. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Wizz Air стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это не находилось. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на ближнемагистральных рейсах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте рейсы отправляются из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.