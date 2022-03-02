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Для беженцев из Украины Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов

Будут предоставлены бесплатные места на ближнемагистральных рейсах, отправляющихся из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.
Для беженцев из Украины Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air предоставляет бесплатно 100 тысяч билетов для граждан Украины, спасающихся от боевых действий. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Wizz Air стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это не находилось. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на ближнемагистральных рейсах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте рейсы отправляются из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

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