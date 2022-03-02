American Express разрывает связи с банками РФ

Доступ российским банкам ранее также заблокировали Mastercard и Visa. Это реакция Запада на вторжение в Украину.

Американская финансовая компания American Express прекращает отношения с российскими финансовыми учреждениями из-за вторжения России в Украину. Об этом заявил глава правления и генеральный директор American Express Стивен Сквери, сообщает Yahoo Finance.

"С самого начала этого кризиса мы придерживаемся американских и международных санкций, что привело к прекращению отношений с попавшими под действие российскими банками-партнерами, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации", - отметил он.

Ранее Запад перешел к блокировке отдельных российских банков в платежной системе SWIFT. Это решение, по сути, лишает Россию доступа к мировым финансовым рынкам.