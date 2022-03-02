Россиян ограничили в вывозе валюты за границу

Граждане РФ теперь не смогут вывезти из страны валюты на сумму, превышающую десять тысяч долларов.

В России физическим лицам запретили вывозить за границу более $10 тысяч наличными. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина вступил в силу в среду, 2 марта, сообщает Интерфакс.

Это ограничение добавляется к и без того жестким мерам валютного контроля для юридических лиц и фондовому рынку РФ.

"Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч, рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в сообщении со ссылкой на соответствующий указ Путина О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.

Также согласно указу, нерезиденты из "недружественных" для России государств теперь должны получать в правительственной комиссии разрешение на соглашения в РФ, включая привлечение рублевых кредитов.

Напомним, накануне сообщалось, что семь российских банков отключат от SWIFT.