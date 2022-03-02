Япония готовит санкции против Беларуси на этой неделе - СМИ

Санкционные меры введут против физических лиц, включая Александра Лукашенко, а также юридических лиц.

Япония планирует ввести санкции против Беларуси из-за Украины. Ограничения вступят в силу уже на этой неделе. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте, пишет Интерфакс-Украина.

Он назвал Беларусь причастной к военной агрессии России против Украины. Поэтому Япония решила "принять санкционные меры против отдельных лиц, включая Александра Лукашенко, а также юридических лиц, и осуществить меры экспортного контроля".