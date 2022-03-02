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Хакеры заявили об отключении Центра управления Роскосмоса

Хакеры вмешались в работу корпорации. РФ больше не имеет контроля над своими спутниками-шпионами, утверждают хакеры.
Хакеры заявили об отключении Центра управления Роскосмоса

Группа хакеров NB65 вошла в систему управления спутниками Роскосмоса и отключила Центр управления корпорации. Об этом сообщила сеть хакерских активистов Anonymous.

"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, отключила Центр управления Роскосмоса. Россия больше не имеет контроля над своими спутниками-шпионами", - говорится в сообщении организации в Twitter.

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