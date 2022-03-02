Десятки японцев выразили желание отправиться воевать в Украине

По состоянию на вторник, 70 японцев, в том числе 50 бывших членов Сил самообороны Японии подали заявки на добровольцев.

Десятки добровольцев из Японии вызвались сражаться за Украину в интернациональном легионе, который создается по приказу президента Владимира Зеленского. Об этом в среду, 2 марта, сообщает Reuters.

Агентство приводит пример 39-летнего офисного служащего Кеичи Куроги, который откликнулся на призыв Зеленского приехать в Украину, чтобы вступить в "иностранный легион".

"Когда я увидел фотографии пожилых мужчин и женщин в Украине, сжимающих оружие и идущих на фронт, я почувствовал, что должен быть рядом с ними", - говорит Куроги.

Однако, посольство отклонило предложение Куроги воевать, заявив ему, что ему не хватает необходимого военного опыта.

По состоянию на вторник, 70 японцев, в том числе 50 бывших членов Сил самообороны Японии и двое ветеранов Французского Иностранного легиона, подали заявки на добровольцев, сообщает газета Mainichi Shimbun со ссылкой на токийскую компанию, занимающуюся волонтерами.

Представитель посольства Украины признал, что ему звонили люди, "желающие воевать за Украину", но отказался сообщить подробности.

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона теробороны. Записаться в ряды территориальной обороны Украины можно в посольствах Украины в каждой стране.

Позже стало известно, что украинцы из Французского легиона поедут в Украину в полной экипировке.