Финляндия заявила о готовности вступить в НАТО

Власти страны открыты для обсуждения вопроса, поскольку население поменяло свое отношение к членству в блоке.

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Президенты Финляндии Саули Ниинисте и американский лидер Джо Байден договорились активизировать сотрудничество в области обороны и обсудили важность политики открытых дверей НАТО. Об этом 5 марта сообщило агентство Reuters. После встречи в Белом доме Ниинисте заявил журналистам, что Финляндия соответствует критериям членства в альянсе. "Ситуация в Финляндии изменилась, как и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за вступление в НАТО. Мы открыты для обсуждения этого с парламентом", – заявил финский лидер в интервью телеканалу Fox News. По его словам, окончательное решение о вступлении в альянс принимает законодательный орган страны. Напомним, после вторжения РФ в Украину число сторонников вступления Финляндии в НАТО резко возросло. Гражданская инициатива о присоединении страны к Североатлантическому альянсу быстро преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей и перешла на рассмотрение в парламент. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс оказывает поддержку Украине, однако не собирается воевать с Россией.