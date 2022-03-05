Почта
 

Финляндия заявила о готовности вступить в НАТО

Власти страны открыты для обсуждения вопроса, поскольку население поменяло свое отношение к членству в блоке.
Финляндия заявила о готовности вступить в НАТО
  Президенты Финляндии Саули Ниинисте и американский лидер Джо Байден договорились активизировать сотрудничество в области обороны и обсудили важность политики открытых дверей НАТО. Об этом 5 марта сообщило агентство Reuters.   После встречи в Белом доме Ниинисте заявил журналистам, что Финляндия соответствует критериям членства в альянсе.    "Ситуация в Финляндии изменилась, как и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за вступление в НАТО. Мы открыты для обсуждения этого с парламентом", – заявил финский лидер в интервью телеканалу Fox News.   По его словам, окончательное решение о вступлении в альянс принимает законодательный орган страны.   Напомним, после вторжения РФ в Украину число сторонников вступления Финляндии в НАТО резко возросло. Гражданская инициатива о присоединении страны к Североатлантическому альянсу быстро преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей и перешла на рассмотрение в парламент.   Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс оказывает поддержку Украине, однако не собирается воевать с Россией.
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK