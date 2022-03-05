Лавров обвинил Киев в провоцировании конфликта РФ и НАТО

Российский министр выступил с рядом обвинений в адрес украинских властей. Прокомментировал он также переговоры о войне.

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Президент Украины Владимир Зеленский якобы пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с киргизским коллегой в субботу, 5 марта. "Если Зеленский так расстроился невмешательством НАТО в конфликт, значит он полагается на НАТО в урегулировании ситуации, он стремится спровоцировать конфликт между НАТО и Россией", - сказал министр. Также глава МИД обвинил власти Херсона в том, что они "отказываются принимать гуманитарную помощь", а в Мариуполе руководство "не дает жителям выйти по гуманитарному коридору". Кроме того, Лавров прокомментировал переговоры Киева и Москвы о прекращении войны. Здесь он также выступил с обвинениями. По словам министра, в РФ не получили сроков по новой встрече, поскольку украинские власти якобы "постоянно ищут предлоги, чтобы отложить начало очередного раунда". Ранее Лавров уже обвинял Киев в предотвращении эвакуации мирных жителей. На это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что варварская военная тактика России заключается в том, чтобы манипулировать страданиями гражданских людей, которые она сама причиняет.