Россия объявила о прекращении авиарейсов за рубеж

Почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом – в основном, на Бермудских островах.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 5 марта.

"Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00.00 мск 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств; с 00.00 мск 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", – говорится в сообщении.

Данная рекомендация "вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом", заявили в ведомстве.

"Иностранными государствами – участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям", – пояснили в Росавиации.

Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не затрагивают иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

Как известно, почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом – в основном, на Бермудских островах. Самолеты российского производства, в том числе Superjet 100, и до санкций летали в основном внутри РФ.

"Полеты внутри территории РФ отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений", – отметили в Росавиации.

Напомним, 26 февраля власти Евросоюза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техобслуживание. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них – в лизинге. У иностранных владельцев российские перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в 10 млрд долларов.