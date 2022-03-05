Война РФ против Украины: Путин сделал заявление
Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по войне России против Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в субботу, 5 марта.
- Назвал решение о начале войны против Украины "тяжелым".
- У Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции.
- Россия якобы пыталась решить ситуацию в Украине "в мирном русле" - Путин утверждает, что надо было дать Донбассу "говорить на русском и жить по-своему", но ему якобы организовали блокаду.
- Российские солдаты, которые умирают в войне против Украины, - "сражаются за наше будущее".
- Если власти Украины продолжат делать то, что они делают, это поставит под вопрос "будущее украинской государственности".
- Нейтральный статус Украины нужен, чтобы она не вступила в НАТО.
- Можно было ввести войска только в Донбасс, но тогда Киеву "бесконечно шла бы поддержка" от стран Запада.
- Работа по уничтожению украинской военной инфраструктуры почти завершена.
- Попытки установить бесполетную зону над Украиной будут рассматриваться как участие в военных действиях.
- "Позвонили из Киева: "Предоставьте коридор" - наши тут же отреагировали, приостановили боевые действия. Никого не выпускают, прикрываются людьми, как живым щитом, кто они после этого? Конечно неонацисты".
- Снова заявил, что в Украине в правительстве "неонацисты" и потребовал "демилитаризировать" Украину.
- Ядерные силы РФ были переведены на особый режим после заявления главы МИД Британии.
- Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории РФ.
- Военное положение вводится в соответствии с законом, в случае внешней агрессии, заявил Путин.
- Есть много вариантов "демилитаризации" Украины, утверждает Путин, - они якобы "лежат на столе переговоров" с Киевом.
- В операции якобы участвуют только профессиональные военные, а призывников нет ни одного.
Напомним, что ранее херсонцы прогнали российских военных из города. Многотысячный митинг жителей Херсона вынудил российских оккупантов покинуть город. Уезжать им пришлось под украинским флагом.