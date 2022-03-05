Война РФ против Украины: Путин сделал заявление

Работа по "уничтожению украинской военной инфраструктуры" почти завершена, утверждает Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений по войне России против Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в субботу, 5 марта.

- Назвал решение о начале войны против Украины "тяжелым".

- У Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции.

- Россия якобы пыталась решить ситуацию в Украине "в мирном русле" - Путин утверждает, что надо было дать Донбассу "говорить на русском и жить по-своему", но ему якобы организовали блокаду.

- Российские солдаты, которые умирают в войне против Украины, - "сражаются за наше будущее".

- Если власти Украины продолжат делать то, что они делают, это поставит под вопрос "будущее украинской государственности".

- Нейтральный статус Украины нужен, чтобы она не вступила в НАТО.

- Можно было ввести войска только в Донбасс, но тогда Киеву "бесконечно шла бы поддержка" от стран Запада.

- Работа по уничтожению украинской военной инфраструктуры почти завершена.

- Попытки установить бесполетную зону над Украиной будут рассматриваться как участие в военных действиях.

- "Позвонили из Киева: "Предоставьте коридор" - наши тут же отреагировали, приостановили боевые действия. Никого не выпускают, прикрываются людьми, как живым щитом, кто они после этого? Конечно неонацисты".

- Снова заявил, что в Украине в правительстве "неонацисты" и потребовал "демилитаризировать" Украину.

- Ядерные силы РФ были переведены на особый режим после заявления главы МИД Британии.

- Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории РФ.

- Военное положение вводится в соответствии с законом, в случае внешней агрессии, заявил Путин.

- Есть много вариантов "демилитаризации" Украины, утверждает Путин, - они якобы "лежат на столе переговоров" с Киевом.

- В операции якобы участвуют только профессиональные военные, а призывников нет ни одного.

Напомним, что ранее херсонцы прогнали российских военных из города. Многотысячный митинг жителей Херсона вынудил российских оккупантов покинуть город. Уезжать им пришлось под украинским флагом.