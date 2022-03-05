Лукашенко о "безумных" санкциях: Год потерпим

Западные страны будут извиняться перед Беларусью и просить о возобновлении сотрудничества, считает Александр Лукашенко.

Формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко считает, что страны, принявшие санкции против Минска и Москвы, в итоге будут сами извиняться. Об этом он сказал на соревнованиях Минская лыжня в Раубичах в субботу, 5 марта.

"Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают", – заявил Лукашенко.

Он заверил, что в России реализуется много белорусских проектов, и это должно поддержать экономику страны.

"Потерпим. Год потерпим, а дальше увидите – они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали", – сказал Лукашенко.

Напомним, что ранее США ввели санкции против Беларуси. В санкционные списки попали 20 физических и 12 юридических лиц. Под санкции попал и сын Лукашенко – Дмитрий.

Кроме того, Госдепартамент США ввел визовые санкции против граждан Беларуси, которые за рубежом осуществляли деятельность, направленную против сограждан-диссидентов