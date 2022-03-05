Премьер Израиля прибыл в Москву на переговоры по Украине

Беннетт дважды разговаривал с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с тех пор, как Россия напала на соседнюю страну.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в субботу, 5 марта.

"В Кремле сейчас проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. Обсуждается ситуация вокруг Украины", – говорится в сообщении.

В свою очередь издание The Jerusalem Post сообщает, что Беннета в Москве сопровождает министр строительства и строительства Зеэв Элькин, который более десяти лет работал переводчиком премьер-министров на встречах с Путиным.

Кроме того, с Беннетом путешествовали советник по национальной безопасности Эяль Хулата, дипломатический советник Шимрит Меир и пресс-секретарь Матан Сиди.

Также сообщается, что Беннетт дважды разговаривал с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским с тех пор, как Россия напала на соседнюю страну. Зеленский попросил Беннета попытаться выступить посредником между сторонами.

Ранее на этой неделе Зеленский призвал Путина сесть с ним за стол переговоров, чтобы объяснить, чего он хочет от Украины и прекратить войну.

В свою очередь Песков заявил, что Путин не намерен вести переговоры с Зеленским. Кремль пока что устраивает нынешний формат переговоров в Беларуси.