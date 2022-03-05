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Минобороны РФ заявило о возобновлении наступлений

Россияне решили возобновить наступления на Украину якобы из-за отказа властей "повлиять на националистов или продлить режим тишины".
Минобороны РФ заявило о возобновлении наступлений

Россия объявила о возобновлении наступления в субботу, 5 марта, с 18 часов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Такое решение Конашенко объяснил тем, что Украина якобы отказалась "повлиять на националистов или продлить режим тишины".

Ранее в Генштабе сообщили, что части и подразделения захватчиков деморализованы, а солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен.   На 5 марта войска РФ потеряли 269 танков, 40 вертолетов и 39 самолетов. Число погибших российских солдат превысило 10 тысяч человек.

 

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