Байден обратился к россиянам

Американский лидер считает, что народ России не может хотеть войны с людьми, с которыми их связывают сильные узы.

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в желание россиян продолжать войну в Украине. Соответсвующее послание главы государства обнародовано в субботу, 5 марта, на странице Госдепа США в Twitter.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие семейные, исторические и культурные узы", - цитирует ведомство американского лидера.

Как сообщалось, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели встречу на украинско-польской границе, в ходе которой обсудили америкаснкую поддержку Украины в войне с Россией.