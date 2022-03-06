Теперь выпущенные в РФ карты не будут работать за ее пределами, а выпущенные за границей - не будут работать в РФ.

Международные платежные системы Visa и MasterCard прекращают работу в России. Об этом говорится в пресс-релизах компаний, обнародованных в субботу, 5 марта.

Так, в Visa сообщили, что приостанавливают свою деятельность на территории РФ и в ближайшие дни намерены прекратить все трансакции.

Теперь, как указано, выпущенные в России карты не будут работать за ее пределами, а выпущенные карты за пределами страны - не будут работать в России. Внутри страны карты, выпущенные ранее российскими банками, продолжат работать.

Аналогичное решение приняли и в MasterCard. В компании отметили, что выпущенные в РФ карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, а карты Mastercard, выпущенные за границей, не будут работать в торговых точках и банкоматах в России.

Кроме того, картами, которые выпущены на территории РФ, нельзя будет оплатить товары в интернет-магазинах.

Напомним, после вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский направил официальное письмо к Visa и MasterCard с просьбой запретить работу платежных карт на всей территории РФ.

Вскоре компании в исполнение санкций Запада против страны-агрессора начали отключать российские финансовые организации от обслуживания.