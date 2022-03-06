Байден одобрил решение Visa и Mastercard по РФ

Администрация США увеличивает гуманитарную и экономическую помощь Украине, отметил американский лидер.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским приветствовал решение компаний Visa и Mastercard о прекращении работы в России. Об этом в ночь на воскресенье, 6 марта, сообщила пресс-служба Белого дома.

Так, в беседе с Зеленским Байден отметил действия, предпринимаемые Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, а также частным бизнесом, чтобы увеличить издержки России за ее агрессию в Украине.

"Президент Байден подчеркнул, что его администрация увеличивает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, глава Белого дома выразил озабоченность ситуацией, что сложилась на Запорожской АЭС после обстрела ее российскими войсками. При этом американский президент высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживали реакторы в безопасном состоянии.

Наконец, стороны обсудили недавние переговоры между Россией и Украиной о прекращении войны.

Как сообщалось, накануне стало известно, что международные платежные системы Visa и MasterCard прекращают работу в России.