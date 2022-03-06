В Минобороны РФ приказали тела погибших оккупантов уничтожать на месте

Приказ подписан 26 февраля. Его цель - "противодействие распространению ложной информации о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации".

Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко подписал приказ с 1 марта уничтожать тела погибших в войне на территории Украины солдат на месте. Соответствующий документ в ночь на воскресенье, 6 марта, обнародовало оперативное командование Север.

Среди прочего, в упомянутом приказе, предназначенном "для служебного пользования", оборонное ведомство требует с 1 марта года изъять у личного состава, воюющего в Украине, документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел военных РФ из Украины и обеспечить скрытый вывоз тел в ночное время к "пунктам постоянной дислокации и их захоронение в братской могиле с присвоением номера", в том числе на территории Беларуси.

Кроме того, документ предусматривает, что в случае невозможности эвакуации тел необходимо "принять решение об их уничтожении на месте".

Приказ подписан 26 февраля - на третий день войны в Украине. Его цель - "противодействие распространению ложной информации о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации".

"Все, что нужно знать об отношении противника к своим солдатам. В то время как украинских погибших воинов провожают в последний путь как героев и чтят их память", - прокомментировали документ в командовании.