Блинкен опубликовал видео в поддержку Украины

Народ России заслуживает знать правду о том, что происходит на территории Украины, отметил госсекретарь США.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ночь на воскресенье, 6 марта, обнародовал два видео в поддержку Украины, которая подверглась нападению со стороны России.

Так, в первом ролике показано, как люди со всего мира, собираясь на главных площадях своих городов, призывают остановить войну в Украине.

"Во всех уголках земного шара, в том числе и в самой России, люди призывают к прекращению жестокого нападения России на Украину. Синий и желтый цвета украинского флага развеваются по всему миру, поскольку люди и правительства утверждают, что они вместе с Украиной", - говорится в подписи к видео

Второй ролик посвящен РФ, в частности президенту Владимиру Путину. Блинкен констатирует, что российский лидер не хочет, чтобы его народ узнал правду о происходящем в Украине.

"Российское правительство блокирует средства массовой информации и ограничивает социальные сети - и все это для того, чтобы скрыть правду о том, что происходит в Украине. Российский народ заслуживает знать правду о смерти и разрушениях, творящихся от его имени", - написал госсекретарь США.

Как сообщалось, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели встречу на украинско-польской границе. Дипломаты согласовали дальнейшие шаги по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе.