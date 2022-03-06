Путин просчитался с Украиной – Bloomberg

Российский лидер проигнорировал многие важные факторы, начав вторжение в соседнюю страну, и это может привести к его падению, заявил геополитический стратег Марко Папич.

Президент России Владимир Путин не учел материальные ограничения при нападении на Украину и эта ошибка, скорее всего, будет стоить ему власти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного стратега компании Clocktower Group Марко Папича.

Под "материальными ограничениями" аналитик понимает факторы, которые ограничивают способность лидера получить то, что он хочет.

"Моя концепция основана на материальных ограничениях для политиков, и я намеренно называю ее структурой. Это не теория, это не метод – это структура, которая позволяет инвесторам иметь некий набор вероятностей... И это проявляется несколькими способами. Украинцы дерутся очень, очень упорно. Во-вторых, у российских военных нет опыта ведения реальных войн. И в-третьих, Украина – очень трудное место для вторжения с логистической точки зрения", – отметил Папич.

Говоря о причинах российского вторжения в Украину он указал, что "российская политика на протяжении сотен лет была окрашена глубокой паранойей уязвимости".

Рассуждая о влиянии санкций на РФ, стратег заявил, что "дает Путину 12 месяцев или меньше".

"Когда политики принимают необычайно плохие решения, игнорируя их материальные ограничения, их наказывают... Это вопиющая, вопиющая ошибка политика... Я даже не упоминаю о гибели мирных жителей и статусе изгоя для России. Оставьте это в стороне. 40-мильный конвой – это не признак российской мощи. Это признак слабости России. Они не могут сдвинуть эту штуку", – подчеркнул Папич.

По его мнению, нападение РФ показало, что даже маленькая страна может бороться, и отметил "большой потенциал" Украины в будущем.

"То, что происходит в Украине, безусловно, ужасает, но также и воодушевляет. Мы наблюдаем то, чего давно не видели – мы наблюдаем рождение новой национальной идентичности... И я думаю, что это может быть очень интересной инвестиционной возможностью в течение следующего десятилетия, при условии, что они отразят эту атаку и проявят некоторую независимость в будущем. Это большая страна, она находится в Европе, и у этой страны очень большой потенциал", – указал эксперт.