Британский порт отказался разгружать танкер с российской нефтью

Чтобы обойти санкции, предприятия РФ используют транспорт других стран, чтобы поставлять сырье.

Британские рабочие отказались разгружать российскую нефть с корабля Seacod под немецким флагом, пришвартованного в терминале на реке Мерси. Об этом сообщает BBC News.

В профсоюзе Unite заявили, что "рабочие на объекте ни при каких обстоятельствах не будут разгружать российскую нефть, независимо от национальной принадлежности судна, которое ее доставляет".

Как известно, правительство Великобритании запретило заход в свои порты судам, имеющим "любое отношение к России", из-за вторжения в Украину, однако в Unite отметили, что груз не подпадает под эти меры, и призвали министров "закрыть лазейку".

Дело в том, что многие российские предприятия используют транспорт, лицензированный и зарегистрированный в других странах для обхода санкций.

Оператор Stanlow Essar заявил, что судно под немецким флагом получило разрешение на стоянку от администрации порта в четверг, 3 марта.

Представитель НПЗ, который поставляет 16% автомобильного топлива в Великобритании, подчеркнул, что Essar "по-прежнему глубоко обеспокоен гуманитарным кризисом, разворачивающимся в Украине" и "полностью соблюдает законодательные рамки, введенные правительством Великобритании в отношении России".

Ранее сообщалось, что крупные покупатели бойкотируют российскую нефть марки Uralsиз-за вторжения РФ на территорию Украины и порядка 70% сырья с трудом находит покупателей.