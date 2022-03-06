В РФ на антивоенных митингах задержано 1,5 тысяч человек

Митинги прошли не только в столице России, но и в Тюмени, Перми, Красноярске, Иркутске, Уфе, Челябинске и других городах.

В России в воскресенье, 6 марта, на митингах против войны в Украине задержано около полутора тысяч человек. Акции протеста прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге. Об этом сообщают росСМИ.

Согласно данным независимого правозащитного ОВД-Инфо, в Россиии задержано уже не менее 1 457 человек.

ОВД-Инфо приводит списки задержанных по разным городам. Больше всего таких в Новосибирске (264 человека), Екатеринбурге (199), Тюмени (122), Перми (89), Красноярске (78), Иркутске (66), Уфе (50), Челябинске (43), Москве (29), Омске (26).

Помимо антивоенных протестов в Москве состоялся и автопробег, поддерживающий "спецоперацию" в Украине.