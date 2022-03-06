Путин говорит, что готов к переговорам с Украиной, но войну не остановит

Президент РФ похвастался президенту Турции, что его "спецоперация" идет по плану, но бомбит он якобы только военную инфраструктуру.

В Кремле уверяют, что якобы готовы к диалогу с украинскими и зарубежными партнерами для "урегулирования конфликта", но не остановят войну, пока Украина не выполнит требования РФ.

"Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - говорится в сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Путин похвастался Эрдогану, что его "спецоперация" идет по плану, но бомбит он якобы только военную инфраструктуру.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 5 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 10 тысяч человек.