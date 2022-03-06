В США неизвестный перечислил $1млн на нужды украинской армии

Украинским властям неизвестны персональные данные этого человека, но известно, что перевод средств был осуществлен физическим лицом из США.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о пожертвовании, которое поступило от анонимного донора.

Украинским властям неизвестны персональные данные этого человека, но известно, что перевод средств был осуществлен физическим лицом из США.

"(В пятницу) на счет, открытый в НБУ, неравнодушным щедрым американским другом было перечислено 1 млн долларов. Спасибо за такую ​​нужную поддержку Украине в то время, когда мы боремся за наш дом!", - сказала посол.

В публичном письме, написанном на имя "анонимного донора" и "искреннего друга", посол также рассказала ему о том, как украинская армия "даже без объявления безполетной зоны" воюет за то, чтобы вернуть оккупированную украинскую землю и "стерла с лица земли" более 10 тысяч оккупантов.

"Ваш щедрый вклад поддержит Вооруженные силы Украины", - добавила посол.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 5 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 10 тысяч человек.