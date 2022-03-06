Украина ждет внутреннего фронта в РФ - Кулеба

Кулеба подчеркнул, что реакция на агрессию РФ не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что беспрецедентные действия России развиваются с такой скоростью, что вскоре она пересечет уровень, сложившийся в жесточайшей диктатуре мира – КНДР.

МИД Украины рассчитывает на открытие внутреннего фронта со стороны российских граждан из-за драконовских ограничений, введенных в РФ.

"В России становится невозможно жить, и не из-за войны… Северная Корея таким темпом превратится в территорию свободы по сравнению с Россией", - заявил Кулеба на брифинге в Киеве в воскресенье. В частности, как известно, с конца недели в РФ действует уголовное наказание до 15 лет за правдивые сообщения о войне в Украине, если они отличаются от линии российской пропаганды.

"Сотни тысяч россиян не желают так жить. Мы уже видим антивоенные демонстрации", – добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что реакция на агрессию РФ не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России.

"Последовал эффект домино. Это только начало страданий и болезненных потерь для России. Россия узнает, что такое подлинная изоляция. 113 компаний-гигантов уже вышли из российского рынка, 213 крупных компаний частично или полностью прекратили сотрудничество с российскими партнерами", – рассказал он.

Кулеба заверил, что это давление будет расти. При этом министр не удовлетворен уровнем санкций со стороны платежных систем Visa и MasterCard.

"Некоторые лазейки для работы остались... Будем давить на Визу и Мастеркард, чтобы они полностью прекратили работу в России", – рассказал министр.

Он анонсировал, что украинский МИД поименно назовет те компаний, которые не спешат прекращать работу в РФ.

Наопомним, что в России в воскресенье, 6 марта, на митингах против войны в Украине задержано около полутора тысяч человек. Акции протеста прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, и других городах.